Для "обеспечения обороны страны" Инкерманскую и Тихую бухты передают ФСБ оккупантов
|15:20 28.11.2018
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|Крым
В оккупированном россией Крыму Инкерманская бухта рядом с Севастополем и Тихая бухта около Коктебеля будут переданы в пользование пограничному управлению ФСБ по оккупированному Крыму на 20 лет.
Об этом говорится в соответствующих распоряжениях правительства РФ, опубликованных на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Акватории бухт предоставляются пограничникам частично в обособленное водопользование "для обеспечения обороны страны и безопасности государства", говорится в документах.
Ранее сообщалось, что коктебельскую Тихую бухту застроят и превратят в поле для гольфа.
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