В оккупированном россией Крыму Инкерманская бухта рядом с Севастополем и Тихая бухта около Коктебеля будут переданы в пользование пограничному управлению ФСБ по оккупированному Крыму на 20 лет.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях правительства РФ, опубликованных на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Акватории бухт предоставляются пограничникам частично в обособленное водопользование "для обеспечения обороны страны и безопасности государства", говорится в документах.

Ранее сообщалось, что коктебельскую Тихую бухту застроят и превратят в поле для гольфа.