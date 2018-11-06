На боевое дежурство в оккупированном Крыму заступит ещё один дивизион С-400
|11:47 28.11.2018
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|Крым
Еще один дивизион зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в оккупированном Россией Крыму до конца 2018 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК", — отметили в пресс-службе, уточнив, что это произойдет в рамках перевооружения.
В пресс-службе отметили, что ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы ЗРС С-400 «Триумф» на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.
По данным пресс-службы, в ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где ЗРС тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог на различных скоростных режимах. При этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные условия.
Зенитчики Четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Куда именно — не уточняется.
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