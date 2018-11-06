В оккупированном Крыму крымскотатарские активисты объявили сбор передач и денег для задержанных и арестованных украинских моряков, которые были захвачены военными РФ на кораблях ВМСУ в Черном море.

Об этом сообщил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

Джелялов сказал, что активисты крымскотатарского национального движения передадут все продукты и необходимые вещи, как собранные, так купленные на денежные пожертвования, украинским морякам, которые удерживаются в СИЗО Симферополя.

«Родные этих моряков находятся далеко и не имеют возможности находиться с ними рядом, поэтому оказать им помощь, поддержку – наша с вами обязанность. Как известно, в СИЗО нужны вещи первой необходимости – туалетные принадлежности, какая-то одежда потому что они были пленены в военной форме. Понятно, что находиться в течение суток каждый день в этой одежде очень тяжело. Также необходимы продукты – чай, кофе, сахар потому что мы знаем, что та пища, которую дают в изоляторе, вызывает очень много нареканий», — сказал Джелялов.

Он также отметил, что в среду, 28 ноября, будет находиться в Симферополе на улице Воровского возле здания «Киевского районного суда» с 10:30 до 17:00, где вместе с друзьями и другим активистами будет собирать передачи.

«Обращаюсь ко всем – не оставайтесь равнодушными, сегодня эти люди нуждаются в нашей помощи, как и все политзаключенные, которые месяцами, а некоторые и годами, находятся в российских тюрьмах», — призвал Джелялов.

Он также опубликовал список необходимых вещей и продуктов, в которых могут нуждаться арестованные украинские моряки: тапочки 44-го размера, туалетные принадлежности (туалетная бумага, мыло, зубная щетка, зубная паста, бритвенный станок), крупы (рис, гречка и так далее), лапша быстрого приготовления, чай, кофе (растворимый, молотый), сахар (упакованный), сырокопченые колбасы (упакованные), овощи (картошка, лук), фрукты (яблоки, бананы), масло растительное в маленькой таре, хлеб упакованный, сгущенное молоко, блок сигарет.

Как сообщалось, 27 ноября в оккупированном Крыму «Киевский райсуд» Симферополя арестовал до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков с захваченных российским военными кораблей ВМСУ. Кроме того, «Керченский городской суд» также арестовал трех раненых моряков, находящихся в городской больнице Керчи. Всего арестованы 15 военнослужащих ВМСУ: Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока.

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