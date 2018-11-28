Трамп ждет "полного отчета" о конфликте в Черном море
|11:24 28.11.2018
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|Крым
Президент США Дональд Трамп угрожает отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после того, как Россия захватила украинские военные корабли в Черном море.
"Возможно, у меня не будет встречи. Возможно, у меня даже не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал Трамп в интервью Washington Post, сообщает Европейская Правда.
Трамп отметил, что он ждет "полного отчета" от своей команды национальной безопасности об этом инциденте.
Ранее Государственный департамент осудил агрессивные действия России и призвал вернуть Украине ее судна, освободить членов экипажа и уважать ее суверенитет и территориальную целостность.
Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, а затем захватили три корабля и их экипажи.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
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