Государственный секретарь США Майк Помпео для защиты украинского суверенитета пообещал американскую военную помощь после воскресной эскалации в районе Керченского пролива, когда РФ обстреляла и захватила три украинских военных корабля и их экипаж.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN, передает УНН.

Порошенко заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине "полную поддержку, в том числе военную помощь", после воскресной конфронтации между Украиной и Россией, пишет издание.

Порошенко отметил, что во время недавней телефонной беседы Помпео пообещал "полную координацию" относительно защиты суверенитета Украины после столкновения с Россией.

Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео после эскалации в районе Керченского пролива.