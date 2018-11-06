США пообещали Украине "полную поддержку, в том числе военную помощь" после российской агрессии на Азове
|11:11 28.11.2018
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|Крым
Государственный секретарь США Майк Помпео для защиты украинского суверенитета пообещал американскую военную помощь после воскресной эскалации в районе Керченского пролива, когда РФ обстреляла и захватила три украинских военных корабля и их экипаж.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN, передает УНН.
Порошенко заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине "полную поддержку, в том числе военную помощь", после воскресной конфронтации между Украиной и Россией, пишет издание.
Порошенко отметил, что во время недавней телефонной беседы Помпео пообещал "полную координацию" относительно защиты суверенитета Украины после столкновения с Россией.
Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео после эскалации в районе Керченского пролива.
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