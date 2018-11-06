Керченский городской суд арестовал на два месяца до 25 января трёх украинских моряков, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, раненых в результате захвата российскими пограничниками.

Заседания проходили в Керченской больнице, и ни к одному из военнослужащих не пустили независимых адвокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новую газету.

Адвокат международного объединения "Агора" Алексей Ладин, участвующий в деле в интересах Василия Сороки, предположил, что следователь в Керчи намеренно на протяжении всего дня уклонялся от контактов с ним, несмотря на соглашение адвоката с родственниками.

"Вполне возможно, что такое поведение следователя, который знал о наличии адвоката по соглашению, и тем не менее ходатайствовал об аресте Сороки, не известив меня",— рассказал Ладин. Адвокат намерен подать жалобу на действия следователя и все же принять участие в защите Василия Сороки.



По информации источников, Василий Сорока — один из двух сотрудников управления контрразведки СБУ, наличие которых на захваченных кораблях признала пресс-служба ведомства.



Напомним, подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех украинских моряков, которые получили ранения во время незаконного задержания украинских кораблей в Керченском проливе.