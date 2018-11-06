Российские военные эксперты заговорили о "зимней войне" за коридор в оккупированный Крым
|10:13 28.11.2018
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|Крым
Российские военные эксперты заговорили о том, что в ближайшее время может начаться зимняя кампания по окончательному вытеснению Украины с Азовского побережья.
Об этом говорится в статье «Первая кровь возможной зимней войны», которую во вторник, 27 ноября, опубликовало российское издание «Новая газета», передает УНІАН.
«С лета 2015-го в штабах НАТО и в Пентагоне было немало дискуссий о возможности такого похода с целью пробить так называемый «сухопутный коридор в Крым». Вроде бы с запуском Крымского моста этот «коридор» стал неактуальным, но теперь стало непонятно, то ли морская база в Бердянске так сильно напугала Москву, то ли с Крымским мостом возникли серьезные проблемы, которые пока держат в тайне, то ли и то и другое сразу», - пишет обозреватель издания Павел Фельгенгауэр.
По его мнению, история с захватом погранслужбой ФСБ страны-агрессора катеров ВМС Украины — «Никополь» и «Бердянск» в ближайшее время может перерасти в военную кампанию, в результате которой Россия попробует окончательно вытеснить Украину с Азовского побережья.
«Цель операции может быть ограничена побережьем до Бердянска. Или до Мелитополя, Геническа и Чонгара, если сухопутный «коридор в Крым» и вправду нужен», - отметил эксперт.
Фельгенгауэр считает, что в таком случае России придется массово ввести регулярные российские войска, особенно в том случае, если они будут действовать под прикрытием «ополчения» и без авиаподдержки.
По его мнению, прифронтовой Мариуполь можно «сравнительно легко обойти и отрезать, но город потом, возможно, придется штурмовать, как Алеппо, с большими разрушениями».
Также эксперт предполагает, что западные страны в такой ситуации введут дополнительные санкции против России, однако тотального эмбарго на экспорт российского газа и нефти не будет.
«Все одно убийственное тотальное эмбарго на экспорт российского газа и нефти западные лидеры не введут, тем более зимой, как его никогда не вводили в советское время и по тем же причинам — ценовой шок и экономический спад перед выборами никому на Западе не нужен», - считает он.
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