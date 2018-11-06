Сегодня с утра, 28 ноября, в оккупированном Симферополе российские силовики проводят обыск в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан.

Подробности происходящего уточняются, сообщают События Крыма.

Комментариев российских оккупантов из силовых структур по поводу обыска нет.

В апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник российского прокурора Симферополя Алексей Пучков. Сотрудника прокуратуры интересовала работа Центра и выпуск газеты "Кримський терен".

Ольга Павленко покинула оккупированный Крым.

Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры. При этом на участников Центра оказывают давление: вызывают на допросы и "беседы" в правоохранительные органы, предупреждают о недопустимости экстремизма. Одному из лидеров Украинского культурного центра в Крыму Леониду Кузьмину в 2017 году после угроз и давления со стороны силовиков пришлось покинуть полуостров.

