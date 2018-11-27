Национальный банк Украины отнес дочернее предприятие российского "ВТБ Банка" к категории неплатежеспособных.

Об этом пишет Экономическая Правда со ссылкой на источник на банковском рынке.

"Регулятор отнес "ВТБ" к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация", - сообщил собеседник.

Отмечается, что ВТБ является крупнейшей финансовой группой РФ, которую контролирует правительство страны агрессора. Группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500), филии банка есть во многих странах.

В Украине ВТБ работает с 2005 года. В 2006 году ВТБ приобрел банк "Мрія" у Петра Порошенко.

Четыре года ВТБ был одним из лидеров украинского банковского сектора, его активы превышали 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что АО "ВТБ-Банк" ввело лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности. В Нацбанке подтвердили наличие проблем с ликвидностью у банка.

ВТБ-Банк лишился лицензии в Украине.

Напомним, проблемы у "дочки" ВТБ Банка, возникли в связи с решением суда по "крымскому иску".