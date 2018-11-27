Украинская "дочка" ВТБ Банка признана банкротом - СМИ
|09:48 28.11.2018
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|Украина
Национальный банк Украины отнес дочернее предприятие российского "ВТБ Банка" к категории неплатежеспособных.
Об этом пишет Экономическая Правда со ссылкой на источник на банковском рынке.
"Регулятор отнес "ВТБ" к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация", - сообщил собеседник.
Отмечается, что ВТБ является крупнейшей финансовой группой РФ, которую контролирует правительство страны агрессора. Группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500), филии банка есть во многих странах.
В Украине ВТБ работает с 2005 года. В 2006 году ВТБ приобрел банк "Мрія" у Петра Порошенко.
Четыре года ВТБ был одним из лидеров украинского банковского сектора, его активы превышали 30 млрд грн.
Ранее сообщалось, что АО "ВТБ-Банк" ввело лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности. В Нацбанке подтвердили наличие проблем с ликвидностью у банка.
ВТБ-Банк лишился лицензии в Украине.
Напомним, проблемы у "дочки" ВТБ Банка, возникли в связи с решением суда по "крымскому иску".
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