В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов

09:21 28.11.2018 0 комментариев Грузия

В Грузии началось голосование второго тура президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и выдвинутый оппозиционным объединением «Сила в единтстве», представитель бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Григол Вашадзе.

Это первый случай в истории страны, когда глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны определится во втором туре, пишет Эхо Кавказа.

Граждане голосуют за пятого по счету президента, он будет избран сроком на шесть лет (в виде исключения).

Это последние выборы путем прямого голосования: в будущем главу государства будет назначать коллегия выборщиков в составе 300 делегатов - членов парламента и представителей органов местного самоуправления.

В состоявшихся 28 октября президентских выборах победителя выявлено не было, так как ни один из 25 кандидатов не набрал в ходе голосования более 50% голосов избирателей. Лучших результатов добились Зурабишвили (38,6%) и Вашадзе (36,7%).

По информации ЦИК Грузии, сегодня, 28 ноября, в 8:00 открылись 3703 избирательных участка, в том числе 55 участков в более 30 зарубежных странах. В начавшихся президентских выборах, согласно данным Центризбиркома Грузии, могут принять участие 3 миллиона 528 тысяч 658 избирателей.

Выборы уже состоялись на двух избирательных участках в Афганистане, где свой выбор сделали более 800 грузинских военнослужащих, которые принимают участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка». Подсчет результатов голосования на этих участках начнется в ЦИК Грузии сегодня после завершения процесса голосования на выборах президента страны.

В отличие от первого тура, во втором нет 50-процентного барьера, победителем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Сегодняшний день объявлен в Грузии выходным, избирательные участки за границей будут работать до 0:00 по местному времени.

За ходом голосования будут следить 1300 международных наблюдателей, около 17 тысяч представителей субъектов выборов и более 48 тысяч местных наблюдателей, которые сообщат предварительные итоги мониторинга 29 ноября.

Инаугурация избранного президента пройдет 16 декабря.

Церемония присяги и вступления в должность нового президента страны, согласно Конституции Грузии, проводится в третье воскресенье со дня его избрания.

Полномочия действующего главы государства Георгия Маргвелашвили прекращаются сразу же после принесения присяги новоизбранным президентом.



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