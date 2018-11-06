Російська агресія в Азовському морі потребує консолідованої відповіді від Європейського Союзу, включаючи збереження та розширення санкцій проти РФ.

Таке переконання висловив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті під час слухань у межах відзначення 5-ї річниці Революції гідності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо просто спостерігати за ситуацією та дозволити Росії поводитися так брутально з сусідами. Тому що це і наше сусідство. Передусім, ми маємо визнати, що був акт агресії проти суверенної держави, яка є нашим сусідом і асоційованим партнером. Тож ми також несемо відповідальність. Це мають усвідомити країни-члени", - зауважив депутат Європарламенту.

Він висловив переконання, що Європейський парламент має виступити з потужною заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки, і "вірний час" для такої заяви може настати вже завтра, під час відкриття пленарного засідання ЄП.

"Ми будемо над цим працювати. Ця заява має чітко визначити, без будь-яких сумнівів, хто є агресором. Має бути надісланий потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку. І що це має наслідки. Санкції мають бути продовжені. Як пропонувалося, вони мають бути поширені на всіх людей, які несуть відповідальність за накази, що віддавалися для початку провокації в Азовському морі, аж до найвищої ланки командування", - зауважив європейський політик.

Розатті також наголосив на необхідності подальших економічних санкцій.

"Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його робити більше (агресії) – це дуже зрозуміло", - заявив євродепутат.

Він зауважив, що ЄС має координувати свої дії з НАТО, тому що події, які розгортаються поряд із кордонами Євросоюзу, становлять загрозу для європейської безпеки.