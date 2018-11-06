Россия "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает" войну как перспективу в отношениях с Украиной
|08:42 28.11.2018
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|Крым
Россия "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает" войну как перспективу в отношениях с Украиной.
Так прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабного наступления армии РФ, глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, передает Новое Время со ссылкой на Интерфакс.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.
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