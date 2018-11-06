Агрессия России в Азовском море является частью долгосрочных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Украине и укреплению контроля над Крымом.

Об этом говорится в статье Королевского института международных отношений Chatham House (г. Лондон), обнародованной после начала открытой агрессии России против Украины в Азовском море, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Недавний обстрел украинских кораблей является частью долгосрочных попыток Кремля дестабилизировать Украину и укрепить контроль над Крымом», - пишет исследователь Матье Булега.

Автор констатирует, что последние события в Азовском море являются эскалацией ситуации со стороны России через провокации на морском пространстве и в воздухе, а также прямые военные действия против украинских военных средств.

«Осуществление давления военным путем на украинские средства в Азовском море способствует реализации долгосрочной стратегии Кремля удерживать Украину политически слабой и разделенной, особенно в преддверии президентских выборов в марте 2019 года. Провокации на море способствуют деморализации украинских Вооруженных сил и представителей сектора безопасности, которые будут ключевыми участниками избирательного цикла в следующем году», - считает автор статьи.

Как отмечается, последние события также являются частью более широкой стратегии Кремля по превращению Черного моря на «русское озеро» под военным доминированием.

В то же время, говорится в публикации, варианты противодействия данной ситуации для Украины ограничены.

«Военное положение вряд ли сможет предотвратить дальнейшие российские провокации», - считает исследователь.

Среди возможных шагов для Украины Chatham House рекомендует усиливать военное присутствие не только непосредственно на море, но и развивать береговую оборону, включая системы ПВО.