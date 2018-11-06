Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить во время встречи глав МИД стран НАТО в начале декабря взаимодействие Альянса в ответ на новые проявления российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Об этом проинформировала во вторник, 27 ноября, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Как многие из вас знают, в ближайшие дни госсекретарь США посетит НАТО. Я могу представить, что это (агрессия России в Черном море – Ред.) будет весомой темой разговора", - отметила представитель Госдепа, напомнив, что Альянс выпустил "очень жесткое заявление" об обострении ситуации с российской стороны.

Науэрт также подчеркнула, что администрация США работает с партнерами относительно совместного реагирования на ситуацию.

"Мы продолжаем вести диалог не только с НАТО, но также с ОБСЕ и другими многосторонними организациями, которые разделяют наше беспокойство", - отметила представитель американского ведомства.

Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты интенсифицировали взаимодействие со странами-союзниками в Европе в связи с развитием событий.

"Один из аспектов, который мы хотим увидеть, что наши европейские союзники делают больше, чтобы помочь Украине. Правительство США заняло очень мощную позицию в своей поддержке Украине, и мы хотели бы, чтобы другие страны делали больше", - подчеркнула представитель США.

Науэрт также упомянула о санкциях США и ЕС против России за ее агрессию против Украины, в том числе попытку аннексии Крыма. "Не все эти санкции, как я уже говорила, и наши эксперты объясняли мне, были полностью реализованы", - подчеркнула представитель Госдепа, отметив, что США будут добиваться полной имплементации санкций от европейских партнеров.

В связи с этим она упомянула, в частности, намерение России реализовать проект газопровода "Северный поток – 2", который "проник" во многие стран Европы. "Европейским странам придется спросить себя: хотим ли мы продолжать дела с "Северным потоком-2", ведь это помогает российскому правительству?"- заметила Науерт.

Он, в частности, подчеркнул, что "Соединенные Штаты осуждают эти агрессивные действия российской стороны". Кроме того, глава Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются также на территориальные воды.