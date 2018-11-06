Канадская оппозиция призывает ужесточить санкции против РФ за агрессию на Азове
|07:42 28.11.2018
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|Крым
Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады осуждает военную агрессию России против украинских судов в Керченском проливе.
Об этом заявил глава Консервативной партии и лидер парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает корреспондент Укринформа.
“Канадские консерваторы осуждают недавнее применение военной силы Россией против трех судов украинских ВМС, которые проходили Керченский пролив между Черным и Азовским морем”, - сказал Шир.
Он добавил, что эти действия “составляют неприемлемое обострения противостояния в регионе”
Шир подчеркнул, что Канада должна отреагировать на поведение России расширением санкций и поставками Украине вооружения. “Мы призываем правительство наложить более широкий перечень санкций на ответственных за нападение. Мы также поощряем Трюдо предоставить украинской армии летальную помощь, как мы просили прошлой весной”, - отметил депутат.
Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации предприняли агрессивные действия против трех украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка.
Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.
Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.
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