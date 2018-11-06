Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады осуждает военную агрессию России против украинских судов в Керченском проливе.

Об этом заявил глава Консервативной партии и лидер парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир, сообщает корреспондент Укринформа.

“Канадские консерваторы осуждают недавнее применение военной силы Россией против трех судов украинских ВМС, которые проходили Керченский пролив между Черным и Азовским морем”, - сказал Шир.

Он добавил, что эти действия “составляют неприемлемое обострения противостояния в регионе”

Шир подчеркнул, что Канада должна отреагировать на поведение России расширением санкций и поставками Украине вооружения. “Мы призываем правительство наложить более широкий перечень санкций на ответственных за нападение. Мы также поощряем Трюдо предоставить украинской армии летальную помощь, как мы просили прошлой весной”, - отметил депутат.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации предприняли агрессивные действия против трех украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка.

Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.