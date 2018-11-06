Азовский военный конфликт сравнили с преддверием российско-грузинской войны
|07:01 28.11.2018
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|Крым
Министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что Запад явно недооценивает уровень ЧП в Азовском море, и напоминает о событиях 2008 году в Грузии.
Параллели он провел, выступая во вторник, 27 ноября, в Берлине на панельной дискуссии Форума внешней политики, проводимого фондом Кёрбера, передает Укринформ.
«Что меня беспокоит, так это наш уровень недооценки ситуации, когда одна страна стреляет по кораблям другой. Мы уже используем термин «инцидент». Этим мы снижаем важность и опасность ситуации», - сказал Луйк.
Он напомнил о событиях, предшествовавших российско-грузинской войне 2008 года, особенно в Осетии и Южной Абхазии.
«Тогда было много подобной стрельбы, а потом в какой-то момент у кого-то сдают нервы, и появляется повод для агрессии; так Россия агрессивно вторглась тогда на территорию Грузии», - сказал глава Минобороны Эстонии.
В том, что произошло в минувшие выходные в Азовском море, мы говорим о ситуации, когда корабли одного независимого государства стреляют по кораблям другого независимого государства. Луйк отметил, что когда пытаются остановить судно, обычно, если это вообще необходимо, стреляют перед его носом, чтобы просто дать сигнал, а не по самому кораблю. В данной же ситуации он считает, что украинские моряки, получившие ранения, были ранены в бою.
«Я считаю это очень агрессивным актом. Это часть общей российской агрессии против Украины, мы не можем их разделить», - сказал Луйк.
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