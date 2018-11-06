Во вторник, 27 ноября, "суд" в Симферополе арестовал на два месяца арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков на два месяца.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Укринформ.

"Киевский районный суд Симферополя 27 ноября 2018 года заключил под стражу на 1 месяц и 29 дней, до 25 января 2019 года, следующих военнослужащих ВМС Украины: Владимир Варымез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Михаил Власюк, Сергей Попов, Богдан Головаш, Роман Мокряк, Сергей Чулиба и Владислав Костышин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем 12 арестованным морякам инкриминируют часть 3 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору.

В этот же день подконтрольный России Керченский "горсуд” арестовал на два месяца трех раненых военных моряков с кораблей ВМС Украины, захваченных РФ в Керченском проливе.

"Российский “суд” отправил в СИЗО Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были ранены во время обстрела", - говорится в сообщении

Трое арестованных находились в больнице, Эйдер был прооперирован.

Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации предприняли агрессивные действия против трех украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря.

После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу".

На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.