Зафиксированно 727 случаев создание препятствий свободному судоходству в Керченском проливе и Азовском море действиями РФ

06:31 28.11.2018 0 комментариев Крым

Относительно кризиса в Азовском море  - зафиксированно 727 случаев создание препятствий свободному судоходству в Керченском проливе и Азовском море действиями РФ.

О состоянии дел на вчера-сегодня и некотораю свежаю статистику за все время кризиса, приводит на своей странице в Facebook Andrii Klymenko.

Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews сообщает:

1. Проверки судов силами досмотровых групп Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ  в Керченском проливе начались 27 апреля 2018 года. Они носили выборочный характер и поначалу не имели большой длительности (практически не вызывали дополнительной искусственной задержки судов). На это никто не обратил особого внимания, ну, ничего необычного - права качают…

2. Активная фаза блокады, когда мы начали заниматься этим мониторингом, началась в море, посреди Азовского моря, когда 17 мая было остановлено для досмотра первое судно. И это понеслось в ежедневном режиме. На задержки в проливе тогда еще никто не обращал особого внимания, потому что в мае-июне в проливе еще не было особых помех судоходству.

3. 23.06.2018 - мы впервые зафиксировали необычно длительные задержки судов на якорной стоянке перед входом в Керченский пролив з Азовского моря при движении ИЗ Мариуполя / Бердянска в Черное море и далее по назначению (уже с мариупольскими и бердянскими грузами). 
Все это время - то есть до начала компании временнЫх затяжек с обоих сторон Керченского пролива - задержания непосредственно в море шли полным ходом

4. Длительные задержки судов в Керченском проливе при движении судов из Черного моря в Азовское (в направлении, обратном п.3), в Мариуполь/Бердянск, в связи с досмотрами БО ПС ФСБ начались по нашим наблюдениям 26.06.18 - это на 2-3 дня позже, чем при выходе ИЗ Азовского моря

А теперь цифры итоговые за весь период на 27.11.2018:

5. Задерживалось в море за весь период = 110. Май = 21 (8 - судовладельцы или флаг EU), июнь = 25 (4 EU), июль = 40 (12 EU), август = 14 (3 EU), сентябрь = 8 (1 EU), октябрь = 2 (0 EU), НОЯБРЬ = 0. Всего = 110 (28 EU). Последние 2 задержания были больше месяца назад 21.10.18 , почему? - потому что наши новые артиллерийские катера (такие же, как те, что попали в плен) эскортируют суда в море

6. По нашим данным, длительные искусственные задержки судов ПЕРЕД Азовским морем зафиксированы по состоянию на 27.11.18 = 316 раз (прописью = триста шестнадцать).

7. На обратном пути ИЗ Мариуполя /Бердянска, то есть в Азовском море у входа в Керченский пролив длительные искусственные задержки судов на 27.11.18 = 301 раз (триста один).

8. Итого имеем 110 (остановки посреди моря) + 316 (искусственное удержание в Керченском проливе до получения разрешения на проход в Азовское море) + 301 (искусственное удержание на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до получения разрешения на проход в Черное море) = 110 + 316 + 301 = 727.

То есть всего = 727 случаев создания помех свободному судоходству действиями силовых структур РФ. С использованием (что очень важно) территории оккупированного Крымского полуострова и экспроприированного (захваченного военного трофея) - государственного предприятия Украины "Керченский морской торговый порт", он традиционно осуществляет управление движением по проливу..

За 26 и 27.11.2018 через Керченский пролив было выпущено из Азовского моря всего 2 судна из Мариуполя/Бердянска. На 15:00 по Киеву 27.11.2018 на якорной стоянке в Азовском море перед Керченском проливом (на выходе из Азовского моря) находится 9 судов. Из них принадлежат компаниям ЕС = 3 (2 - Германия, 1 - Греция), 5 - Турции, 1 - Ливан. Из них 4 судна направляются в порты стран ЕС (Греция, Румыния, Италия, Испания). Час назад пропущено из них еще 2.

На якорной стоянке в Керченском проливе на входе в Азовское море ожидают разрешения на проход в Мариуполь/Бердянск = 18 судов, которые идут в Мариуполь/Бердянск.
Из этих 18 судов: 5 европейских (собственник или флаг), турецких = 7, Ливан = 5. 

Из Черного моря в Азовское за эти два дня не пропущено ни одного судна направлением Мариуполь/Бердянск. 

Отметим, что время ожидания для части этих судов уже превысило прежние "рекорды":

1) YUNUS EMRE, IMO: 9132519, DWT 13902 tons, Turkey, ожидает с 17.11.18 02:00 - Mariupol 10 дней;
2) ATA, 9521899, 17795 t, Turkey, 21.11.18 16:00 - Mariupol 6 дней;
3) SIGMA. IMO: 9350537, 10131 tons, Austria, 22.11.18 23:00 - Mariupol 5 дней;
4) RIGA, IMO: 9141376, 4220 tons, Netherlands, Flag: Malta, 23.11.18 12:00 - Mariupol 4 дня;
5) C.EPSILON, IMO: 9130212, 4211 tons, Germany, 23.11.18 14:00 - Mariupol, 4 дня;
6) ISLAND BAY, 7528790, 6569 tons, Lebanon 23.11.18 17:00 - Berdyansk, 4 дня;
7) ELAZIZ, 9674933, 26052 tons, Switzerland - Flag: Malta, 23.11.18 18:00 - Mariupol 4 дня;
8) AMAL NEPTUNE, IMO: 8116843, 6471 tons, Majuro MH Мarshall Islands, 23.11.18 22:00 - Mariupol 4 дня.

Движение по проливу есть. Суда, следующие в порты РФ, проходят в привычном режиме, время ожидания - 5-6 часов.



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