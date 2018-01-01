Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес

06:46 28.11.2018 0 комментариев Россия

60% руководителей российских компаний считают, что антироссийские санкции негативно сказываются на бизнесе, собственные проблемы в результате введенных ограничений отмечают порядка 40% топ-менеджеров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PwC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Варианты ответа "скорее негативно" и "крайне негативно" на вопрос о влиянии санкций на бизнес выбрали 59% опрошенных, в том числе убежденных в "крайне негативном" воздействии санкций 15%.

В то же время "скорее позитивное" влияние отметили 18%, а еще 2% опрошенных увидели в санкциях даже "очень позитивный" фактор.

Подавляющее большинство российских топ-менеджеров – 88% – отметили, что заниматься бизнесом сейчас сложно, а почти каждый третий респондент считает, что "очень сложно" (30%). Лишь каждый десятый респондент утверждает, что в России вести бизнес "скорее легко".

Результаты опроса говорят о том, что самые сложные для ведения бизнеса сферы – строительство, розничная торговля, изыскательная, научно-производственная деятельность и IТ-технологии.

Около 94% опрошенных руководителей в каждом из этих сегментов бизнеса посетовали на то, что вести бизнес им "скорее сложно" или "очень сложно", констатирует PwC.

"Надо быть готовыми к тому, что санкции – это надолго. Ожидать, что еще год-два – и все само рассосется, было бы стратегической ошибкой. Но внешнее давление всегда создает внутренний мотив для мобилизации, для повышения своей эффективности. Под давлением ты либо рассыпаешься, либо становишься более эффективным", – заявил глава "Норникеля" Владимир Потанин в интервью для опроса PwC.

Бизнесмены также считают, что внешние ограничения постепенно поменяют распределение торговых потоков. Отвечая на вопрос, какие страны или группы стран окажутся главными экономическими партнерами России через три года, две трети опрошенных (66%) назвали Китай. Страны ЕС и СНГ поделили в этом списке второе место (по 12% голосов).

"Если учесть, что по итогам 2017 года на страны – члены ЕС приходилось 43,8% российского внешнеторгового оборота, а на Китай – 15,5%, то предположения российских бизнес-лидеров могут показаться ошибочными. Однако в период с 2013 года торговый оборот России с Китаем почти на пять процентов возрос, а со странами ЕС, наоборот, почти на 6% сократился", – говорится в обзоре.

В опросе принял участие 1001 руководитель различных российских компаний, которых PwC проинтервьюировала в период с середины сентября по начало ноября.



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