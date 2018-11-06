Евросоюз 10 декабря обсудит введение новых санкций из-за агрессии России

20:37 27.11.2018 0 комментариев Крым

Евросоюз может ввести в декабре новые санкции против РФ из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайссль после встречи с немецким коллегой Гайки Маасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Кнайссль отметила, что 10 декабря состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Что касается дальнейших санкций, то время покажет – в декабре мы проведем саммит... Все будет зависеть от событий, которые произошли, и дальнейшего поведения обеих сторон", – ответила глава австрийского МИДа на вопрос о дальнейших санкциях.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Гайко Маас добавил, что новая эскалация событий на Азовском море показала, что "аннексия Крыма ... является проблемой для безопасности всей Европы".

Министр призвал Россию отпустить захваченных украинских моряков и корабли.

"Теперь обе стороны должны сделать свою часть работы для деэскалации", – добавил Маас.

Кроме того, введение санкций против РФ поддержал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что Варшава присоединится к любым международных шагов по усилению санкций против России.

"Если есть такие международные инициативы, как дальнейшие санкции (против России, – ред.), Польша примет участие в этих инициативах, потому что мы готовы ко всем действиям, которые помогут решению конфликта", – сообщил Дуда в Болгарии, где польский президент находится с официальным визитом.

Как сообщалось, накануне вечером Верховная Рада утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Документом с 28 ноября вводится военное положение сроком на 30 дней в 10 областях, которые граничат с Россией, Приднестровьем, а также акваторией Азовского и Черного морей.

Такое решение было принято в ответ на то, что 25 ноября украинские корабли были захвачены российскими спецназовцами в районе Керченского пролива. Перед этим один из приграничных российских катеров совершил таран украинского буксира, из-за чего тот получил повреждения. В результате захвата кораблей шесть украинских военных были ранены. Впоследствии в российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), которой подчиняется пограничная служба, подтвердили применение оружия и захват украинских кораблей.



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