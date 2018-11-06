Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украине и России нужно сделать все, чтобы напряженность после инцидента с захватом украинских кораблей и членов их экипажей в Керченском проливе снизилась.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы думаем, что этот инцидент во многом является следствием милитаризации этой зоны. И он может усугубить ситуацию и способствовать новым, более серьезным инцидентам. Мы хотели бы, чтобы стороны были сдержанными и осмотрительными. Я сказал (главе МИД РФ Сергею - ред.) Лаврову, что ждем от России шага с ее стороны — освободить как можно скорее корабли и задержанных лиц, чтобы способствовать деэскалации", — сказал Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД России.

Глава французского МИД заявил, что также намерен призвать своего украинского коллегу "искать деэскалации в этой зоне".

Напомним, министр иностранных дел Германии Хейко Маас предложили совместно с Францией взять на себя роль посредников в урегулировании нового кризиса в отношениях между Украиной и Россией.