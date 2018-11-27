Президент Эстонии об агрессии россиян на Азове: это – война в Европе
|19:58 27.11.2018
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|Крым
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество признать войной в Европе захват россиянами украинских кораблей в Азовском море.
Об этом она написала в серии сообщений в Twitter, передает Европейская правда.
"В воскресенье Россия атаковала украинские военные корабли в Азовском море. Мы должны использовать правильные термины: это - война в Европе. Украинский народ уже вступил в войну с 2014 года, а Крымский полуостров все еще находится под оккупацией", - написала Кальюлайд, добавив хэштег #WarInEurope (Война в Европе)
Она призвала международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться к этому заявлению, чтобы четко, коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и требовать ее прекращения.
"Молчаливое подтверждение означает де-факто признание оккупации Крымского полуострова. Международное сообщество, основанное на ценностях, не может позволить себе принять такую позицию. Война в Европе не будет и не может быть принята как обычное дело", - отметила президент.
В то же время министр обороны Эстонии Юри Луйк во вторник, 27 ноября, призвал Евросоюз ввести новые санкции в отношении России после того, как она захватила три украинских военных корабля и взяла в плен военных.
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