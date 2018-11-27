Конгрессмены США: Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию Украины

19:36 27.11.2018 0 комментариев Украина

Конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сэндер Левин, а также конгрессмены-республиканцы Энди Харрис и Брайан Фицпатрик в своем заявлении осудили вооруженное нападение России на Украину у Керченского пролива.

Об этом сообщает Украинская служба "Голоса Америки", передает Европейская правда.

"Будучи сопредседателями группы поддержки Украины в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасное военно-морское нападение России на украинские корабли", - говорится в заявлении.

"Этот эпизод, а также блокада Россией украинских портов, вызывает глубокое беспокойство и является проявлением российской агрессии, направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма", - заявили конгрессмены.

Они призвали Россию не ограничивать доступ к украинским портам.

"Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России в соответствии с международным правом прекратить любые ограничения доступа к украинским портам и Азовскому морю. Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины", - говорится в заявлении.



Ещё на эту тему:

18:05 15.06.2017
Украина обратилась к Международной морской организации из-за российской угрозы безопасности судоходства
18:22 15.03.2017
Украина потребовала отмены указа Путина
21:30 06.05.2016
Россиянина посадили в тюрьму за репост записи «Крым – это Украина»
19:00 10.03.2016
МИД РФ ограничил выход в город дипломатам российского посольства в Киеве
10:46 29.02.2016
В Турции прошли митинги против оккупации Крыма / Фото
13:13 05.08.2015
В Москве суд рассматривает дело о покраске звезды в цвета украинского флага
10:48 07.04.2015
В центре Челябинска памятник Ленину раскрасили в цвета украинского флага / Фото
12:43 06.03.2015
В Москве жестоко избили журналиста, поддерживающего Украину
09:06 19.02.2015
В Софии организуют митинг против кремлевской агрессии в Болгарии
13:29 26.01.2015
Одесситы сожгли «гроб Путина» у консульства РФ / Фоторепортаж
12:26 12.12.2014
В Новосибирске раскрасили в цвета флага Украины Монумент Славы и памятник Ленину / Фото
09:58 01.12.2014
В «Борисполе» самолет российского Аэрофлота разукрасили надписью о Путине / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:19 27.11.2018
Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
13:10 27.11.2018
Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
12:15 27.11.2018
Озвучена новая версия затопления плавдока с российским авианосцем
16:39 26.11.2018
Рубль подешевел к доллару и евро, цены на нефть эталонных марок растут из-за конфликта в Керченском проливе
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
Все новости страны
Украина Украина
20:37 27.11.2018
Евросоюз 10 декабря обсудит введение новых санкций из-за агрессии России
20:16 27.11.2018
МИД Франции: надо сделать все для снижения напряженности в Черном море
19:58 27.11.2018
Президент Эстонии об агрессии россиян на Азове: это – война в Европе
19:36 27.11.2018
Конгрессмены США: Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию Украины
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс