Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
|19:16 27.11.2018
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|Крым
Правящая фракция ХДС/ХСС в Бундестаге приняла жесткое заявление с осуждением военных действий России перед Керченским проливом.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, передает Европейская правда.
Как рассказал дипломат, фракция блока ХДС/ХСС по его просьбе рассмотрела вопрос российской агрессии на море, а затем единогласно (246 депутатов) одобрила жесткое заявление.
В заявлении депутаты назвали задержание и захват украинских военных кораблей российскими военными кораблями целенаправленной провокацией со стороны российских властей.
"Можно догадываться, что президент Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от жалкой экономической и социальной ситуации в отдаленных районах России", - заявили немецкие депутаты.
"Фракция ХДС/ХСС в немецком Бундестаге жестко выступает за возвращение Крыма Украинскому государству. Мы считаем последовательным, что Европейский Союз расширил санкции против России после того, как в Крыму были проведены незаконные выборы президента (России - Ред.), и после того, как между городом Керчь на полуострове и материковой частью России, на входе в Азовское море, был построен мост", - отметили депутаты.
Они подчеркнули, что хотят, чтобы европейский путь становления Украины как современного демократического и экономически сильного партнера ЕС и НАТО стал историей успеха.
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