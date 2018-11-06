Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
|18:57 27.11.2018
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|Крым
Российские силовики усилили меры безопасности у здания подконтрольного Кремлю "Киевского районного суда" Симферополя, где сегодня, 27 ноября, избирают меру пресечения плененным в Керченском проливе украинским морякам.
К зданию "суда" подъехали "полицейские", "приставы" и российский ОМОН, сообщает QHA со ссылкой на Крым.Реалии.
На заседание пустили только российские СМИ, сообщил крымскотатарский активист Риза Асанов.
"Сначала было объявлено, что заседание будет открытым и все, кто желает, пройдет. Потом объявили, что "суды" будут проводить в трех залах. Отстояв свою очередь, я подошел, на меня очень дико посмотрели и спросили: "вы есть в списках?". Я говорю: "какие списки?". Мне сообщили, что "судебный исполнитель" сказал, что вход только российским журналистам и тем, кто есть в списке. Потом я показал свое удостоверение, выписанное польской организацией. Но это, как будто я быку показал красную тряпку. Они забегали, засуетились и в итоге сказали, что вас тем более (не впустят, — ред.)" - сообщил Асанов.
Избирать меру пресечения для украинских моряков будут в течение трех дней, отметил в комментарии "Громадському" адвокат Эдем Семедляев.
"Одну группу будут судить сегодня, вторую завтра, третью – раненых моряков – в Керчи, но когда не ясно пока".
Ранее сообщалось, что под здание "суда" в Симферополе пришли крымскотатарские активисты. Также прибыли российские пропагандистские телеканалы.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал соотечественников прийти на этот "суд" и поддержать задержанных ФСБ украинских моряков.
В ФСБ заявили, что допросили украинских пленных моряков. На видео, опубликованном ТАСС,зафиксировано, что украинцы якобы признали "факт нарушения границы России". В ВМС отметили, что моряки давали неправдивые показания, поскольку на них осуществлялось давление.
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