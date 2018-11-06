Зарегистрированные в Крыму украинские военнообязанные граждане, не являющиеся внутренне перемещенными лицами, имеют конституционный долг по защите Украины и могут стать на военный учет в любом военкомате на материковой Украине.

Об этом заявил Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook, сообщает Укринформ.

"Вниманию граждан Украины, зарегистрированных в Крыму, не являющихся ВПЛ и являющимся военнообязанными! Вы имеете конституционные обязанности в сфере защиты Украины так же, как и другие граждане. В частности, стать на военный учет можно теперь в любом военкомате подконтрольной территории Украины", - написал Бабин.

Он заметил, что становиться при этом на учет как внутренне перемещенное лицо не нужно. "Это среди прочего официальная позиция Генштаба ВСУ МО, которая полностью основывается на действующем законодательстве", - добавил он.

Бабин также призвал о каких-либо фактах коррупции, уклонении от постановки крымчан на воинский учет или ненадлежащего обращения со стороны военкоматов незамедлительно сообщать уполномоченным органам и на гарячую линию Представительства.

Внутренне перемещенные из Крыма лица, по его словам, как и ранее, обязаны становиться на воинский учет по месту фактического проживания указанного в справке ВПЛ.

26 ноября под председательством Постоянного Представителя Президента Украины в АРК Бориса Бабина состоялось совещание по вопросам содействия ведению надлежащего учета военными комиссариатами на подконтрольной территории Украины призывников и военнообязанных из числа ВПЛ и граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму.

Как сообщалось, ранее в Международный уголовный было подано информационное сообщение о фактах принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных силах РФ, что является военным преступлением.

ОО "Крымская правозащитная группа" сообщала, что было изучено 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих факты проведения призыва крымчан на службу в российской армии.

Тогда Постоянный Представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин советовал крымчанам призывного возраста становиться на военный учет на материковой территории Украины, чтобы избежать призыва в российскую армию.