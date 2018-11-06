В Европарламенте настаивают: НАТО не может оставить Украине проблему агрессии РФ на Азове

17:58 27.11.2018 0 комментариев Крым

Североатлантический Альянс должен сделать больше для усиления присутствия в Черном море и принести, таким образом, больше стабильности в этот регион.

Об этом сегодня, 27 ноября, в Европарламенте во время заседания Комитета ассоциации ЕС-Украина заявила депутат Ребекка Хармс, сообщает Укринформ.

«Обострение ситуации в Азовском море и вокруг Керченского пролива свидетельствует о том, что у НАТО есть проблема. Милитаризация региона Черного моря требует четкого ответа от НАТО. Мы не можем оставлять эти проблемы исключительно на решение украинской армии. НАТО, путем большего присутствия в регионе Черного моря, должно позаботиться о более стабильной ситуации в этом регионе. Это должно быть понятным для всех российских «троллей», - отметила европейский политик.

Она выразила убеждение, что именно увеличение присутствия НАТО в регионе Черного моря может позволить снизить напряжение и достичь деэскалации ситуации, которая возникла после агрессии России в Черном море.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу». На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон «Об утверждении указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» на 30 дней в 10 областях.



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