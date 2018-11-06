На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которое проходит в Ереване, украинская делегация предлагала внести в повестку дня вопрос о ситуации в Азовском море и потребовала вернуть домой захваченных Россией моряков.

Об этом сообщил крымский журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает Укринформ.

"В Ереване сейчас проходит 52-е заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), на которой представитель украинской делегации Сергей Хлайн попробовал внести в повестку вопрос о ситуации в Азовском море. "Сложно говорить о сотрудничестве в условиях напряженности", — отметил Хлайн и потребовал оказать захваченным и раненым морякам помощь и вернуть их на Родину", — написал Наумлюк.

Журналист также отметил, что украинская делегация пригласила в регион наблюдателей и потребовала принять меры "для прекращения российской агрессии на суше и море".

По словам Наумлюка, в ответ представитель российской делегации Николай Коломейцев "художественно" отметил, что "наводить тень на полететь некорректно", и сослался на "показания" капитана 3-го ранга Владимира Лесового (один из захваченных украинских моряков — ред.), которые он на камеру оперативников ФСБ зачитал с листа.

"Я к тому, что такие операции, как и громкие политические судебные процессы над украинскими политзаключенными, носят всегда, кроме очевидного, еще и пропагандистский характер. Теперь вот везде будут ссылаться на эти "показания", — отметил журналист.

Как сообщалось, российские СМИ обнародовали видео "допроса" в ФСБ украинских моряков. В частности, Владимир Лесовой якобы сказал на "допросе", что "игнорировал сознательно" запросы российской радиостанции.