На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
|17:38 27.11.2018
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|Армения
На заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которое проходит в Ереване, украинская делегация предлагала внести в повестку дня вопрос о ситуации в Азовском море и потребовала вернуть домой захваченных Россией моряков.
Об этом сообщил крымский журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает Укринформ.
"В Ереване сейчас проходит 52-е заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), на которой представитель украинской делегации Сергей Хлайн попробовал внести в повестку вопрос о ситуации в Азовском море. "Сложно говорить о сотрудничестве в условиях напряженности", — отметил Хлайн и потребовал оказать захваченным и раненым морякам помощь и вернуть их на Родину", — написал Наумлюк.
Журналист также отметил, что украинская делегация пригласила в регион наблюдателей и потребовала принять меры "для прекращения российской агрессии на суше и море".
По словам Наумлюка, в ответ представитель российской делегации Николай Коломейцев "художественно" отметил, что "наводить тень на полететь некорректно", и сослался на "показания" капитана 3-го ранга Владимира Лесового (один из захваченных украинских моряков — ред.), которые он на камеру оперативников ФСБ зачитал с листа.
"Я к тому, что такие операции, как и громкие политические судебные процессы над украинскими политзаключенными, носят всегда, кроме очевидного, еще и пропагандистский характер. Теперь вот везде будут ссылаться на эти "показания", — отметил журналист.
Как сообщалось, российские СМИ обнародовали видео "допроса" в ФСБ украинских моряков. В частности, Владимир Лесовой якобы сказал на "допросе", что "игнорировал сознательно" запросы российской радиостанции.
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