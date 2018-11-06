Генсек ООН отреагировал на эскалацию в Азовском море
|17:17 27.11.2018
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|Крым
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен инцидентом с захватом украинских судов российскими пограничниками в районе Керченского пролива и призывает избегать эскалации.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генсека ООН, передает УНН.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море во время подхода к Керченскому проливу с привлечением украинских и российских судов. Он подчеркивает немедленную необходимость избежать любого риска дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Генсек настоятельно призвал обе стороны "проявить максимальную сдержанность и немедленно принять меры для устранения этого инцидента и уменьшения напряженности всеми имеющимися мирными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".
"Он подчеркивает необходимость полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон в соответствии с международными документами. Суверенитет и территориальная целостность Украины, в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, также должны полностью уважаться", - говорится в заявлении.
Из-за эскалации в Азовском море 26 ноября, когда Россия обстреляла три военных корабля Украины и захватила в плен 23 украинских моряка, было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
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