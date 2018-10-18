В Минобороны Украины начал работать стратегический советник из США
|16:56 27.11.2018
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|Украина
Стратегический советник из США Кит Дейтон начал работать в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Посол США в Украине Мари Йованович представила Дейтона министру обороны Степану Полтораку, Сообщает ZN,UA.
"Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - сказал Дейтон.
Кит Дейтон также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
На встрече Полторака с Йованович и Дейтоном стороны обсудили внедрение проектов оборонной реформы в Украине, включая в частности мероприятия в связи с принятием закона Украины "О национальной безопасности".
Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины" от 17 января.
Как сообщалось, 17 января СНБО одобрил проект закона "О национальной безопасности", который предусматривает законодательное закрепление планов Украины на членство в НАТО и Евросоюзе.
Содействие в разработке законопроекта оказали эксперты из НАТО, США и ЕС.
В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Украину как можно скорее принять закон о национальной безопасности страны.
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