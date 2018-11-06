Захваченных моряков ВМСУ разделили на три группы, раненым изберут меру пресечения в Керчи — адвокат
|16:38 27.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму незаконно захваченных военными РФ украинских моряков разделили на три группы, которым избирать меру пресечения будут в разные дни.
Тех, кто получил ранения, в «Киевский райсуд» Симферополя не доставляли. Судебные заседания по ним пройдут в Керчи. Об этом в комментарии телеканалу Громадське сообщил крымский адвокат украинцев Эдем Семедляев, передает Центр журналистских расследований.
Адвокат пояснил, что моряков разделили на три группы.
«Одну будут судить сегодня (27 ноября - ред.), вторую — завтра, третью — раненых моряков — в Керчи, но когда не ясно пока», — сказал Семедляев.
Напомним, через адвокатов задержанным украинским морякам передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко со словами поддержки.
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