В оккупированном Крыму незаконно захваченных военными РФ украинских моряков разделили на три группы, которым избирать меру пресечения будут в разные дни.

Тех, кто получил ранения, в «Киевский райсуд» Симферополя не доставляли. Судебные заседания по ним пройдут в Керчи. Об этом в комментарии телеканалу Громадське сообщил крымский адвокат украинцев Эдем Семедляев, передает Центр журналистских расследований.

Адвокат пояснил, что моряков разделили на три группы.

«Одну будут судить сегодня (27 ноября - ред.), вторую — завтра, третью — раненых моряков — в Керчи, но когда не ясно пока», — сказал Семедляев.

Напомним, через адвокатов задержанным украинским морякам передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко со словами поддержки.

Крымскотатарские адвокаты будут защищать пленных украинских моряков в "суде"