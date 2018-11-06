Кремль отказался обсуждать ситуацию с обстрелом и захватом украинских моряков
|15:55 27.11.2018
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|Крым
Кремль отказался от личных переговоров между президентами России и Украины по ситуации с обстрелом российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе и захватом в плен членов их экипажей.
"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, здесь нечего умиротворять", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Радио Совбода.
Так Песков отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее осудил "агрессивные действия" России у берегов аннексированного Крыма и призвал "президентов Порошенко и Путина к прямому контакту" ряди решения конфликта. Сам Владимир Путин пока не прокомментировал задержание украинских кораблей и моряков. Песков пообещал, что президент сделает это "в ближайшие дни".
С призывом урегулировать ситуацию путем диалога также выступила Австрия и Турция. Вчера инцидент обсуждался на экстренных заседаниях Совета безопасности ООН и комиссии Украина-НАТО. Сегодня обсуждения продолжатся в рамках совещаний комитета ЕС по политике и безопасности. "Мы призываем всех проявлять сдержанность. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и суда", – заявила ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини.
Сегодня "суд" в аннексированном Крыму изберет меры пресечения для задержанных Россией украинских моряков. Защищать украинских моряков будут крымскотатарские адвокаты.
Как сообщалось, неспровоцированной агрессией в нейтральных водах Россия фактически открыла против Украины третий фронт.
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