Кремль отказался от личных переговоров между президентами России и Украины по ситуации с обстрелом российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе и захватом в плен членов их экипажей.

"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, здесь нечего умиротворять", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Радио Совбода.

Так Песков отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее осудил "агрессивные действия" России у берегов аннексированного Крыма и призвал "президентов Порошенко и Путина к прямому контакту" ряди решения конфликта. Сам Владимир Путин пока не прокомментировал задержание украинских кораблей и моряков. Песков пообещал, что президент сделает это "в ближайшие дни".

С призывом урегулировать ситуацию путем диалога также выступила Австрия и Турция. Вчера инцидент обсуждался на экстренных заседаниях Совета безопасности ООН и комиссии Украина-НАТО. Сегодня обсуждения продолжатся в рамках совещаний комитета ЕС по политике и безопасности. "Мы призываем всех проявлять сдержанность. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и суда", – заявила ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини.

Сегодня "суд" в аннексированном Крыму изберет меры пресечения для задержанных Россией украинских моряков. Защищать украинских моряков будут крымскотатарские адвокаты.

Как сообщалось, неспровоцированной агрессией в нейтральных водах Россия фактически открыла против Украины третий фронт.