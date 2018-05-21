Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
|16:19 27.11.2018
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|Грузия
Министры обороны Грузии и ФРГ Леван Изория и Урсула фон дер Ляйен подписали в Германии первое в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в военной сфере.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщила пресс-службу грузинского оборонного ведомства.
"Впервые в истории нашего сотрудничества было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в котором отмечено, что Германия вновь будет поддерживать политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии и сделает максимум на пути интеграции страны в НАТО", — заявил Изория после встречи с фон дер Ляйен в ходе своего визита в Германию. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Стороны в рамках встречи обсудили вопросы углубления сотрудничества двух стран в оборонной сфере и наметили новые направления.
Изория также планирует принять участие в Берлине в международной конференции по вопросам безопасности.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
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