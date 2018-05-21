Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве

16:19 27.11.2018 0 комментариев Грузия

Министры обороны Грузии и ФРГ Леван Изория и Урсула фон дер Ляйен подписали в Германии первое в истории двусторонних отношений соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщила пресс-службу грузинского оборонного ведомства.

"Впервые в истории нашего сотрудничества было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в котором отмечено, что Германия вновь будет поддерживать политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии и сделает максимум на пути интеграции страны в НАТО", — заявил Изория после встречи с фон дер Ляйен в ходе своего визита в Германию. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Стороны в рамках встречи обсудили вопросы углубления сотрудничества двух стран в оборонной сфере и наметили новые направления.

Изория также планирует принять участие в Берлине в международной конференции по вопросам безопасности.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.



Ещё на эту тему:

14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
19:31 21.05.2018
Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
16:25 26.02.2018
Германии предложили присвоить Грузии статус безопасной страны
09:08 17.11.2017
Грузия и Германия подписали соглашение об обмене секретной информацией
13:51 05.10.2017
Грузия и Германия усилят сотрудничество в сфере обороны
13:52 03.10.2017
Министр обороны Германии впервые посетит Грузию 5 октября
08:27 01.07.2016
Президент Грузии встретился с канцлером Германии
10:46 13.06.2016
Ангела Меркель собирается посетить Грузию
10:40 07.06.2016
Грузинский премьер переговорил с Ангелой Меркель по телефону
18:40 25.09.2015
В Тбилиси состоялись грузино-германские межправительственные переговоры
08:45 21.07.2015
Министр обороны Грузии провела встречу с новым послом Германии
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:19 27.11.2018
Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
13:10 27.11.2018
Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
12:15 27.11.2018
Озвучена новая версия затопления плавдока с российским авианосцем
16:39 26.11.2018
Рубль подешевел к доллару и евро, цены на нефть эталонных марок растут из-за конфликта в Керченском проливе
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
Все новости страны
Украина Украина
19:36 27.11.2018
Конгрессмены США: Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию Украины
19:16 27.11.2018
Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
18:57 27.11.2018
Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
18:39 27.11.2018
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс