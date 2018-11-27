Письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко захваченным украинским морякам / Документ
|14:08 27.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Через адвокатов и других, кто защищает украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в оккупированном Крыму, каждому из задержанных передают письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко.
Пишет на своей странице в facebook журналист Антон Наумлюк.
"Братья!
Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел черед з это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.
Самое важное мое задание сейчас - вернуть вас домой. Украина прикладывает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает администрация президента Украины, министерство иностранных дел, министерство по вопросам временно-оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники. Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой.
Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украины, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами.
Командир ВМС ВС Украины, адмирал
Игорь Воронченко
27 ноября 2018 года".
Ещё на эту тему:
Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
Постоянный Представитель Президента Украины в АРК призвал крымчан становиться на военный учет на материковой Украине
В Европарламенте настаивают: НАТО не может оставить Украине проблему агрессии РФ на Азове
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
Генсек ООН отреагировал на эскалацию в Азовском море
Захваченных моряков ВМСУ разделили на три группы, раненым изберут меру пресечения в Керчи — адвокат
Министр инфраструктуры Украины рекомендует всем работникам отрасли иметь наготове "тревожный рюкзак"
Прокуратура Украины опубликовала список россиян, которым сообщили о подозрении в развязывании и ведении агрессивной войны
В Німеччині не виключають що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення українських суден