Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию

15:37 27.11.2018 0 комментариев Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в Париже, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе, подчеркнув, что власти готовы к любому сценарию.

При этом глава соседнего государства призвал обе стороны конфликта к сдержанности, пишет point.md.

"Официальная позиция Румынии была высказана Министерством иностранных дел после предварительных консультаций и, очевидно, что мы очень внимательно следим в режиме реального времени за развитием ситуации. Мы готовы к любому сценарию, к принятию любых мер, мы придерживаемся того же мнения, что и наши партнеры по НАТО и друзья из ЕС. Я призывал вовлеченные стороны спокойнее относиться к произошедшему инциденту, чтобы как-то облегчить ситуацию. На этом этапе мы все еще следим за тем, что происходит, и в дальнейшем будем готовы к пропорциональным действиям", - заявил Клаус Йоханнис.

Вместе с тем глава государства заверил граждан, что для жителей Румынии этот инцидент не несет потенциальной угрозы.

Напомним, "неприкрытой агрессией со стороны России" назвали известные американские политологи неспровоцированный обстрел украинских кораблей в нейтральных водах россискими военными.

Как сообщалось ранее, в десяти областях Украины введено военное положение.



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