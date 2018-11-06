Министерство инфраструктуры Украины намерено привлекать работников сферы транспорта к мерам, связанным с территориальной обороной.

Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет ЦТС.

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания с руководителями предприятий и организаций отрасли, посвященного введению военного положения в отдельных регионах Украины.

Отмечается, что в совещании приняли участие руководители "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, "Украэроруха", "Укрпошты", руководители морских портов, представители структурных подразделений МИУ.

Кроме того, в ходе встречи Омелян дал поручение усилить охрану объектов инфраструктуры и обеспечить приоритетную пропускную способность для потребностей обороны.

"Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, согласно решениям военного командования", - добавил министр.

С целью слаживания и отработки координации руководство Министерства инфраструктуры с участием представителей центральных органов государственной власти, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления ведомства, планирует в ближайшее время провести полевые военные учения.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в "Укрзализныце" заявили о готовности к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения.