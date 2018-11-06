В РФ не признали положительное решение гаагского арбитража по иску украинского государственного "Ощадбанка" о компенсации убытков в размере $ 1,3 млрд из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, передает ZN,UA.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - заявили в Минюсте РФ.

"Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - добавили в Минюсте.

Напомним, Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов США. за убытки, причиненные в результате аннексии Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что в 2014 году убыток "Ощадбанка" из-за аннексии Крыма составил 8,6 млрд грн. В текущем 2015 году госбанк рассчитывает вернуться к прибыльной деятельности.

Однако позже государственный "Ощадбанк" обращался с иском к РФ о возмещении понесенных убытков на сумму в 15 млрд грн в связи с аннексией Россией Крыма.