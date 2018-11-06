РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
|14:59 27.11.2018
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|Россия
В РФ не признали положительное решение гаагского арбитража по иску украинского государственного "Ощадбанка" о компенсации убытков в размере $ 1,3 млрд из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, передает ZN,UA.
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - заявили в Минюсте РФ.
"Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - добавили в Минюсте.
Напомним, Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов США. за убытки, причиненные в результате аннексии Россией Крыма.
Ранее сообщалось, что в 2014 году убыток "Ощадбанка" из-за аннексии Крыма составил 8,6 млрд грн. В текущем 2015 году госбанк рассчитывает вернуться к прибыльной деятельности.
Однако позже государственный "Ощадбанк" обращался с иском к РФ о возмещении понесенных убытков на сумму в 15 млрд грн в связи с аннексией Россией Крыма.
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