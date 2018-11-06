Прокуратура Украины опубликовала список россиян, которым сообщили о подозрении в развязывании и ведении агрессивной войны

14:36 27.11.2018 0 комментариев Крым

Российских военнослужащих подозревают в развязывании и ведении агрессивной войны, а также в покушении на убийство, заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

Подозрения россиянам украинская прокуратура направила по их месту службы. 

Украинские правоохранители сообщили о подозрении пограничникам ФСБ и российским военнослужащим, напавшим на украинских моряков около Керченского пролива, сообщает 27 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает Гордон.

"27 ноября следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины нижеуказанным военнослужащим Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", – сказано в сообщении.

Прокуратура опубликовала список россиян, которым сообщили о подозрении.

"Контр-адмиралу С. Станкевичу – начальнику пограничного управления ФСБ РК и города Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

вице-адмиралу Г. Медведеву – заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга Г. Ромашкину – начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 1 ранга А. Шеину – заместителю начальника управления, начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Шатохину – начальнику службы в городе Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 2 ранга А. Саляеву – командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга А. Шипицыну – командиру сторожевого корабля "Изумруд" по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

капитану 3 ранга С. Щербакову – командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" по ч. 2 ст. 437 УК Украины", – продолжили в ГПУ.

Досудебным следствием установлено, что представители власти РФ и Вооруженных сил России 20 февраля 2014 года начали и продолжают вести агрессивную войну против Украины, оккупировав Крым, а 25 ноября 2018 года "вновь осуществили прямую агрессию в отношении Украины и ее граждан".

Подчеркивается, что в этот день военное командование Военно-морских сил Украины "осуществляло мероприятия по морскому переходу корабельно- катерной группы в составе трех единиц – малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", то есть, военных кораблей, по терминологии международного морского права, в порт Мариуполь".

Во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью их блокирования.

"Российский морской буксир "Дон" совершил таран… на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения.

После выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны, российские оккупационные войска – пограничный корабль БОХР ПС ФСБ РФ "Изумруд", продолжая ведение агрессивной войны против Украины, выполняя команду высшего командования, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и повреждены два украинских корабля", – отмечается в сообщении.

В настоящее время корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины, захвачены оккупационной властью Российской Федерации.

"Досудебным расследованием установлено, что вышеуказанные незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены по непосредственному приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала С. Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и города Севастополя вице-адмирала Г. Медведева", – продолжили в ГПУ.

Подчеркивается, что они вместе с другими военными должностныим лица Черноморского флота РФ "координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой".

Досудебное расследование продолжается, подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

 



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