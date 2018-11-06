Голова комітету у закордонних справах німецького Бундестагу, член партії Ангели Меркель «Християнсько-демократичний союз» Норберт Рьоттґен не виключає запровадження жорсткіших санкцій проти Російської Федерації через напад та захоплення українських суден у Керченській протоці.

Про це повідомляє Reuters, передає УНІАН.

Він заявив, що поведінка Росії викликає глибоке занепокоєння і що питання запровадження жорсткіших санкцій є одним із варіантів.

Соратник Меркель припустив, що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення Росією українських суден.

"Наразі не було перемовин щодо посилення санкцій, але загалом я не виключаю цього", - сказав він.

На думку Рьоттґена, такі дії Росії не можуть залишатися без наслідків.

«І я не думаю, що комусь варто казати, що не буде будь-яких подальших санкцій», - наголосив Рьоттґен.



