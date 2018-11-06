Оккупантв перенесли "суд" по избранию меры пресечения незаконно задержанным на Азове украинским военным на 14:00.

Пропагандистские СМИ "облепили"» собравшихся у здания суда крымскотатарских активистов, передает ATR.

Как сообщает активист крымскотатарского национального движения, президент польского фонда «Крым» Риза Асанов, заседание в «Киевском районном суде» Симферополя перенесли из-за того, что адвокаты готовят соответствующие документы.

«Крымские татары уже собираются. Также сюда приехали много телеканалов: «НТВ», «Россия 1» и др. Наши ребята адвокаты сейчас оформляют документы для того, чтобы не назначили адвокатов по назначению», — сообщил Асанов.

Крымские татары, которые пришли поддержать украинский военных, сообщают о том, что пропагандистские «журналисты» пытаются взять интервью у собравшихся.

«Говорят мне: дай комментарий, я говорю — не дам. 10 камер тут. «Журналисты» из-под тишка подходят и пытаются записать комментарии. Облепили со всех сторон», — рассказывают крымские татары.

На «суд» уже приехали крымский «омбудсмен» Людмила Лубина и омбусмен РФ Татьяна Москалькова.

Также известно, что некоторых задержанных украинских военнопленных уже привезли в здание «Киевского районного суда» в Симферополе.



