Міжнародний комітет Червоного Хреста веде переговори про доступ до затриманих на Азові моряків
|13:54 27.11.2018
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|Крым
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них.
Про це в коментарі УНН розповіла речниця МКЧХ в Україні Санела Байрамбашич.
"Ми моніторимо ситуацію і, вам мабуть відомо, Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує затриманих у зв’язку з конфліктом в Україні і з конфліктами в інших державах", - сказала речниця МКЧХ.
За її словами, МКЧХ слідкує за тим, щоб до затриманих ставились гуманно.
"У цьому випадку ми теж хотіли б мати доступ до них, і ми готові запропонувати свою допомогу для того, щоб надати їм медичну допомогу і щоб підтвердити, що у них все гаразд, і що до них ставляться добре. Ми ведемо двосторонні переговори, і ми зараз дивимось, звичайно, на цю ситуацію, і як вона розвиватиметься надалі", - зазначила вона.
На уточнююче запитання УНН про те, чи бачились вже працівники МКЧХ з затриманими членами екіпажів, Байрамбашич відповіла, що ні.
"Ні, поки доступу до них не було. Ми займаємось цим питанням", - заявила вона.
Водночас речниця Червоного Хреста в Україні не змогла відповісти на питання про те, з ким саме організація веде переговори, зазначивши, що це "конфіденційний діалог".
"Якщо ми говоритимемо про це в ЗМІ, це може мати негативний ефект", - додала вона.
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