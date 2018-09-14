Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти свої безпілотні апарати в Україні з повною передачею технологій.

Про це повідомляє Національний Промисловий Портал, з посиланням на ОПК.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор інформаційно-консалтингового компанії Defense Express Сергій Згурець, посилаючись на повідомлення генерального директора VESTEL Defence Онера Текіна в інтерв’ю українському журналу Defense Express.

«Варто пояснити, що розмова з Онером ТЕКІНОМ відбулася ще до того, як з’явилися повідомлення, що Україна уклала угоду про закупівлю у Туреччині безпілотного ударного комплексу Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina на суму $69 млн. Стверджувалося, що відповідну угоду було підписано 3-4 листопада 2018 року під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини. Однак пізніше Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна не підписувала договір про закупівлю ударних дронів Bayraktar TB2», — написав Сергій Згурець.

Також експерт додав, що Bayraktar TB2 був конкурентом «безпілотника» KARAYEL від компанії VESTEL Defence. Українські військові аналізували і тестували обидва продукти – і KARAYEL, і Bayraktar. Тож у цьому контексті розмова з Генеральним директором VESTEL Defence зберігає свою актуальність.

Напомним, Украина заключила соглашение о закупке в Турции одного комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов.