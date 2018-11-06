В "суде" права украинских моряков, задержанных ФСБ по оккуппированному Крыму 25 ноября, будут защищать крымскотатарские адвокаты Эдем Семедляев, Лиля Гемеджи, Айдер Азаматов и Маммет Мамбетов.

Соглашения с адвокатами уже подписали, - сообщила крымская юристка Лиля Гемеджи, передает Gazeta.ua.

"К нам обратились родственники моряков за юридической помощью. Со вчерашнего дня происходят подписания соглашений. Адвокаты готовы и уже будут приступать к работе. Ориентировочно после обеда в "Киевском райсуде" выберут меру пресечения морякам, их обвиняют в "незаконном пересечении границы РФ" ", - отметила Гемеджи.

В "Киевском районном суде" Симферополя ожидается начало "суда" об избрании меры пресечения 23 задержанным на Азове украинским военным.