В этом году корабли Черноморского флота страны агрессора провели более 200 учений
|12:58 27.11.2018
|0 комментариев
|Крым
По информации пресс-службы Черноморского флота, в ходе этих учений экипажи кораблей выполнили свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой.
«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи 40 кораблей и катеров отработали и успешно сдали не менее 140 курсовых задач», – говорится в сообщении, передает Крымская ПРАВДА.
В пресс-службе подчеркнули, что корабли ЧФ РФ в этом году провели в море более 5 тысяч ходовых суток, кораблями пройдено около 330 тысяч морских миль, что более чем в два раза превышает плановый показатель. Подобного удалось достичь в результате несения кораблями ЧФ РФ службы в составе постоянной корабельной группировки ВМФ России в Средиземном море.
В свою очередь летчики морской авиации перевыполнили план лётной подготовки на 157%, при этом средний налёт на экипаж составил 94 часа, что на 15 часов превышает запланированный.
Также военнослужащие Черноморского флота страны агрессора в этом году провели ракетные пуски со 100-процентным успехом.
Кроме того, в этом году оккупационный Черноморский флот получил на вооружение новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны, а вспомогательный флот пополнился новым буксировочным катером «БУК-2190».
В ближайшее время в состав Черноморского флота страны агрессора должны войти новые корабли, на данный момент проходящие испытания.
Ещё на эту тему:
Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
Постоянный Представитель Президента Украины в АРК призвал крымчан становиться на военный учет на материковой Украине
В Европарламенте настаивают: НАТО не может оставить Украине проблему агрессии РФ на Азове
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
Генсек ООН отреагировал на эскалацию в Азовском море
Захваченных моряков ВМСУ разделили на три группы, раненым изберут меру пресечения в Керчи — адвокат
Министр инфраструктуры Украины рекомендует всем работникам отрасли иметь наготове "тревожный рюкзак"
Прокуратура Украины опубликовала список россиян, которым сообщили о подозрении в развязывании и ведении агрессивной войны
В Німеччині не виключають що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення українських суден