По информации пресс-службы Черноморского флота, в ходе этих учений экипажи кораблей выполнили свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой.

«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи 40 кораблей и катеров отработали и успешно сдали не менее 140 курсовых задач», – говорится в сообщении, передает Крымская ПРАВДА.

В пресс-службе подчеркнули, что корабли ЧФ РФ в этом году провели в море более 5 тысяч ходовых суток, кораблями пройдено около 330 тысяч морских миль, что более чем в два раза превышает плановый показатель. Подобного удалось достичь в результате несения кораблями ЧФ РФ службы в составе постоянной корабельной группировки ВМФ России в Средиземном море.

В свою очередь летчики морской авиации перевыполнили план лётной подготовки на 157%, при этом средний налёт на экипаж составил 94 часа, что на 15 часов превышает запланированный.

Также военнослужащие Черноморского флота страны агрессора в этом году провели ракетные пуски со 100-процентным успехом.

Кроме того, в этом году оккупационный Черноморский флот получил на вооружение новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны, а вспомогательный флот пополнился новым буксировочным катером «БУК-2190».

В ближайшее время в состав Черноморского флота страны агрессора должны войти новые корабли, на данный момент проходящие испытания.