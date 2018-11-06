Российские пропагандисты уже готовы рассказать всему миру «правду» о страшных бендеровцах. Обновлено / Фото / Видео
|12:02 27.11.2018
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|Крым
В «Киевском районном суде» Симферополя ожидается начало «суда» по избранию меры пресечения 23 задержанным на Азове украинским военным.
Пропагандистские телеканалы «НТВ» и «Россия» приехали на «суд» над украинскими моряками в Симферополе, сообщают первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял и глава ЦВК Курултая Заир Смедля в своем Facebook, передает ATR.
«Российские пропагандисты уже готовы рассказать всему миру «правду» о страшных бендеровцах. На данный момент у «Киевского суда» Симферополя три крымских татарина», — написал Джелял.
Напомним, оккупанты в «Киевском районном суде» Симферополя избирают меру пресечения 23 задержанным украинским военным. Ранее в Крыму открыли «уголовное дело» по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Как ранее сообщал , 25 ноября три корабля Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В результате обстрела со стороны РФ захвачены 23 военнопленных. Шестеро украинских моряков получили ранения, двое — в тяжелом состоянии.
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