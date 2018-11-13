Правительство РФ разрешило банкам, попавшим под санкции, не раскрывать отчетность и "засекречивать" состав набсовета и правления.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина РФ, сообщает РИА Новости.

Таких постановлений три — №1403, №1404 и №1405 от 23 ноября 2018 года.

Как указано на сайте правительства, их цель – защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых "действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами". Также целью документов является "противодействие незаконному санкционному давлению".

"Устанавливается, что такие банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством. При этом они должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение", — говорится в пояснении к трем постановлениям.

К перечню сведений, которые обязательно должны раскрывать банки, в частности, относится их финансовая отчетность, состав совета директоров и органов правления. В постановлении говорится, что банк имеет право не раскрывать эту информацию, в том числе если ограничительные меры введены не только против самой кредитной организации, но и членов ее совета директоров или членов правления.

Для небанковских кредитных организаций — негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, управляющих компаний, микрофинансовых организаций — такими сведениями являются состав основных акционеров, схема структуры управления.

Напомним, работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции".