Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
|13:10 27.11.2018
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|Россия
Правительство РФ разрешило банкам, попавшим под санкции, не раскрывать отчетность и "засекречивать" состав набсовета и правления.
Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина РФ, сообщает РИА Новости.
Таких постановлений три — №1403, №1404 и №1405 от 23 ноября 2018 года.
Как указано на сайте правительства, их цель – защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых "действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами". Также целью документов является "противодействие незаконному санкционному давлению".
"Устанавливается, что такие банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством. При этом они должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение", — говорится в пояснении к трем постановлениям.
К перечню сведений, которые обязательно должны раскрывать банки, в частности, относится их финансовая отчетность, состав совета директоров и органов правления. В постановлении говорится, что банк имеет право не раскрывать эту информацию, в том числе если ограничительные меры введены не только против самой кредитной организации, но и членов ее совета директоров или членов правления.
Для небанковских кредитных организаций — негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, управляющих компаний, микрофинансовых организаций — такими сведениями являются состав основных акционеров, схема структуры управления.
Напомним, работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции".
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