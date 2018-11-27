Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Россию к диалогу и сдержанности.

"С тревогой наблюдаю напряжение между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично, на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества", - написал Борисов в своем Facebook, передает Европейская Правда.

"Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к разуму и сдержанности, потому что очень легко перейти грань, после чего не будет возврата назад", - добавил глава болгарского правительства.

Стоит отметить, украинская сторона настаивает, что Москва пошла на открытый акт агрессии, атаковав и захватив украинские суда в Азово-Керченской акватории. При этом, утверждают в Киеве, никакого провокационного поведения со стороны украинских моряков не было.

Напомним, глава Госдепа США назвал агрессивные действия России в Черном море "опасной эскалацией".