Премьер Болгарии призвал Украину и РФ к сдержанности в связи с инцидентом на Азове

12:35 27.11.2018 0 комментариев Крым

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Украину и Россию к диалогу и сдержанности.

"С тревогой наблюдаю напряжение между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично, на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества", - написал Борисов в своем Facebook, передает Европейская Правда.

"Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к разуму и сдержанности, потому что очень легко перейти грань, после чего не будет возврата назад", - добавил глава болгарского правительства.

Стоит отметить, украинская сторона настаивает, что Москва пошла на открытый акт агрессии, атаковав и захватив украинские суда в Азово-Керченской акватории. При этом, утверждают в Киеве, никакого провокационного поведения со стороны украинских моряков не было.

Напомним, глава Госдепа США назвал агрессивные действия России в Черном море "опасной эскалацией".



Ещё на эту тему:

19:16 27.11.2018
Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
18:57 27.11.2018
Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
18:18 27.11.2018
Постоянный Представитель Президента Украины в АРК призвал крымчан становиться на военный учет на материковой Украине
17:58 27.11.2018
В Европарламенте настаивают: НАТО не может оставить Украине проблему агрессии РФ на Азове
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
17:17 27.11.2018
Генсек ООН отреагировал на эскалацию в Азовском море
16:38 27.11.2018
Захваченных моряков ВМСУ разделили на три группы, раненым изберут меру пресечения в Керчи — адвокат
15:55 27.11.2018
Кремль отказался обсуждать ситуацию с обстрелом и захватом украинских моряков
15:15 27.11.2018
Министр инфраструктуры Украины рекомендует всем работникам отрасли иметь наготове "тревожный рюкзак"
14:36 27.11.2018
Прокуратура Украины опубликовала список россиян, которым сообщили о подозрении в развязывании и ведении агрессивной войны
14:14 27.11.2018
В Німеччині не виключають що Європі доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Москви після захоплення українських суден
14:08 27.11.2018
Письмо командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко захваченным украинским морякам / Документ
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:19 27.11.2018
Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
13:10 27.11.2018
Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
12:15 27.11.2018
Озвучена новая версия затопления плавдока с российским авианосцем
16:39 26.11.2018
Рубль подешевел к доллару и евро, цены на нефть эталонных марок растут из-за конфликта в Керченском проливе
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
Все новости страны
Украина Украина
19:36 27.11.2018
Конгрессмены США: Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию Украины
19:16 27.11.2018
Блок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявление об агрессии РФ в Керченском проливе
18:57 27.11.2018
Подробности "суда" над моряками: под здание стянули ОМОН, на "заседание" пустили только российские СМИ / Видео
18:39 27.11.2018
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс