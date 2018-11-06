Своим мнением о развитии событий с Русской службой «Голоса Америки» поделились известные американские политологи.

«Россия совершила агрессию, украинцы по понятным причинам хотят поддержки своих союзников, но я действительно не думаю, что введение чрезвычайного положения было так необходимо, – считает старший научный сотрудник Центра европейской политики Дональд Дженсон. – Чем это хуже, чем то, что происходит каждый день в Донбассе? По сути – ничем, и такое поведение России должно быть подвергнуто осуждению. Но я не вижу, как введение чрезвычайного положения и урезание гражданских свобод значительно поможет изменению агрессивного и неприемлемого отношения России».

«Должны быть более жесткие меры, надо расширить санкции, – продолжает Дженсен. – Я также считаю, что должно быть увеличено военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Это не должно касаться Керченского пролива, где действуют положения международного права».

«Это то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени, – отмечает эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.– Россия начала проверку иностранных кораблей, которые следовали в Мариуполь и Бердянск, еще в мае».

«Ощущение абсурда возникает, когда читаешь комментарии некоторых международных СМИ, которые называют ситуацию конфликтом между Россией и Украиной, в то время, как это ничто иное, как неприкрытая агрессия со стороны России», – констатирует политолог.

«Должна быть реакция со стороны США, – убежден Андерс Ослунд. – И, насколько я знаю, пока что она не последовала. Президент Трамп за вчерашний день написал девять твитов, в том числе и о том, как мало денег выделяет Европейский Союз на военные нужды НАТО, но ни слова не сказал о действиях России».

«Это – эскалация агрессии Москвы, – подчеркивает бывший посол США в Украине Джон Хербст. – Запад должен мощно отреагировать и заставить Кремль заплатить высокую цену за то, что средь бела дня российские военные корабли атаковали украинские военные корабли. Я уверен, что новые санкции против Москвы будут уместны».