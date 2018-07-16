Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента страны Реджепа Эрдогана.

Заявление представителей благотворительной организации обнародовано 26 ноября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на DW.

Ранее турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках "вызвать разногласия" между государствами.

Эрдоган считает, что Сорос финансировал лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Кроме того, по утверждению президента Эрдогана, Сорос оказывал поддержку турецкому бизнесмену Осману Кавале, который уже больше года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Турецкие СМИ не раз писали о том, что Фонд Сороса стоял за протестами, на площади Таксим в центре Стамбула в 2013 году.

В Фонде Сороса все обвинения отвергают.

Фонд Сороса поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире.

Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правительства Венгрии, где он был объявлен "иностранным агентом". Венгерские власти считают Сороса ответственным за вмешательство во внутренние дела страны, поддержку оппозиции и поощрение миграционных потоков в Европу.

Сорос называет поддержку беженцев гуманитарной миссией.