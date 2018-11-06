Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о «последствиях», после того как российская береговая охрана открыла огонь и захватила украинские корабли, ранив моряков.

Инцидент привел к усилению напряженности, пишет Голос Америки.

Выступая после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, на котором он председательствовал, Столтенберг заявил, что «Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий».

Он не уточнил, каковы могут быть эти последствия, но напомнил, что в последние годы НАТО приступило к крупнейшему наращиванию своей военной мощи в Восточной Европе со времен «холодной войны» в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

По словам Столтенберга, действия России «усиливают напряженность в регионе».

Назвав воскресный инцидент «серьезным», Столтенберг также подчеркнул важность «работы с целью деэскалации, ради спокойствия и сдержанности».

В телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, Столтенберг заверил его в «полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» со стороны альянса.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что президент Украины заверил его, что в случае введения военного положения в стране, оно не окажет негативного влияния на президентские выборы, запланированные на следующий год.

По словам Столтенберга, Порошенко заверил его, что «введение военного положения не помешает работе демократических институтов» в Украине.

Введение военного положения может привести к ограничению некоторых прав и свобод, а также к переносу президентских выборов.